Тихановская обсудит с госсекретарём США новые санкции против Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится в Белом доме с государственным секретарём США Энтони Блинкеном для обсуждения новых санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом политик написала в своём Telegram-канале.

Тихановская и Блинкен обсудят, «как США могут оказать эффективную поддержку репрессированным белорусам и гражданскому обществу». Кроме того, 20 июля Тихановская встретится с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Оставшаяся рабочая программа в Вашингтоне продлится до 23 июля, — говорится в сообщении.

Ранее Тихановская заявила, что белорусская оппозиция сможет добиться победы с помощью американского лидера Джо Байдена. Она выразила надежду на то, что Белый дом поддержит оппозицию Белоруссии и «демократизирует» страну. Кроме того, Тихановская рассчитывает на принятие для Белоруссии плана Маршалла, по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны.