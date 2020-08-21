Тихановская может вернуться в страну во время переговоров о передаче власти

https://static.news.ru/photo/e251456c-e3ea-11ea-b5e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Serebro/wikipedia.com

Возвращение бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в страну возможно после начала процесса переговоров о мирной передаче власти. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

Мы считаем, что достаточно безопасно будет для неё (Тихановской. — NEWS.ru) возвратиться в Беларусь тогда, когда начнётся процесс переговоров по мирной передаче власти, — цитирует Красулину ТАСС.

Она добавила, что возвращение станет возможным, как только выскажутся об этом ответственные лица и как только они сядут за стол переговоров.

После выборов Тихановская уехала в Литву. Она заявила, что приняла решение самостоятельно, без давления со стороны мужа, штаба, друзей и родных. Женщина подчеркнула, что уехала к детям. В её штабе утверждали, что женщину вынудили покинуть страну. Ковалькова утверждает, что это сделали белорусские власти.

Позже Тихановская записала второе обращение к гражданам республики, в котором заявила, что готова стать национальным лидером Белоруссии. Примечательно, что у неё нет опыта в политике, длительное время она работала переводчицей английского языка в различных организациях.

Как писал NEWS.ru, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова считает, что женщина в ближайшее время вернётся в Белоруссию.