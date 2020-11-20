Тихановская добивается признания ОМОНа террористической организацией

https://static.news.ru/photo/d10d997a-2b95-11eb-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Светлана Тихановская намерена признать белорусский ОМОН и управление по борьбе с организованной преступностью террористическими организациями. Экс-кандидат в президенты Белоруссии побывала с рабочим визитом в Нидерландах, где встретилась с главой МИДа Стефаном Блоком.

Тихановская и Блок обсудили международные расследования преступлений «режима» в Белоруссии, а также запуск процесса признания ОМОНа и ГУБОПиК террористическими организациями, пишет политик в своём Telegram-канале.

Раз ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды, мы начинаем процедуру признания этих организаций экстремистскими или террористическими. Все сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками и получат санкции и арест имущества, — говорится в сообщении Тихановской.

Политик добавляет, что амнистию могут заслужить только те силовики, которые перейдут «на сторону народа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко из Белоруссии рассказал о десяти сутках ареста, проведённых в следственном изоляторе. Туда он попал, будучи задержанным на улице неподалёку от места, где проходила протестная акция оппозиции.