Тихановская: Байден поможет белорусской оппозиции победить

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиция сможет добиться победы с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом она рассказала в беседе с журналом National Interest.

С помощью Байдена мы победим, — подчеркнула Тихановская.

Она выразила надежду на то, что Белый дом поддержит оппозицию Белоруссии и «демократизирует» страну.

Кроме того, Тихановская рассчитывает на принятие для Белоруссии плана Маршалла, по аналогии с программой помощи США Европе после Второй мировой войны, подчеркнули в National Interest.

Ранее стало известно, что Тихановская прилетела в Вашингтон 18 июля. Она заявила в соцсетях, что планирует встретиться с американским руководством 19 и 20 июля, хотя точно подтвердить такие контакты не смогла. При этом встреча с Тихановской не значится в расписаниях на ближайшие дни президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.