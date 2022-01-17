The Week: Путин открыл карты США в ситуации с Украиной

Переговоры между Россией и НАТО не принесли ожидаемого результата, а США попали в напряжённую ситуацию из-за собственного блефа. Как пишет The Week, Вашингтон и не собирался защищать страны, которым раздавал гарантии безопасности.

Мы справлялись с этими ситуациями, действуя так, словно намерены защищать определённые страны от масштабных военных угроз, хотя, на самом деле, никогда не были к этому готовы. Такой подход к внешней политике работал достаточно хорошо, пока никто не разоблачал этот наш блеф, — сообщает издание.

Издание отмечает, что Соединённые Штаты после холодной войны начали «направо и налево» раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в попытках стать лидером «мировой полиции». Это позволило расширить НАТО, но США обрёл массу проблем с теми государствами, которые обязался защищать, поскольку предполагалось, что со временем они сами начнут заботиться о себе, но в итоге стали крайне зависимыми.

Всё было хорошо, пока союзники США сталкивались со слабым агрессором. Когда же речь зашла о конфронтации с серьёзным противником, Вашингтон оказался не в состоянии соблюдать данные им гарантии безопасности.

9–10 января Москва и Вашингтон провели в Женеве консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, а 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО.