The Washington Post: США могут ввести против России новые ограничения

Соединённые Штаты рассматривают возможность введения против России экспортного контроля в случае вторжения РФ на Украину, передаёт The Washington Post со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена. Как сообщается, США может наложить запрет на поставки полупроводников, а также на лишение российских граждан доступа к некоторым видам электронных устройств. В издании также отмечают, что подобный контроль уже применялся в отношении китайской компании Huawei.

Если Москва вторгнется на Украину, администрация Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям — от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и гражданской авиации. Администрация также может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок, — сообщает The Washington Post.

Однако журналисты также отмечают, что такие планы пока не вызывают поддержки среди американских производителей и европейских чиновников. Также отмечается, что в США пока нет понимания того, как будут выглядеть эти ограничения на практике.

По словам официальных лиц, администрация пока не решила, ввести ли экспортные ограничения в отношении стратегических секторов или распространить их на повседневные устройства, — отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что лидеры Великобритании и некоторых других стран НАТО договорились ввести беспрецедентный пакет санкций в отношении России, если она вторгнется на Украину. Британский премьер Борис Джонсон подчеркнул, что Альянс не станет терпеть никаких действий РФ, подрывающих украинский суверенитет.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее рестрикциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».