https://static.news.ru/photo/869bd854-63a7-11ea-8e24-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Steinach/imago stock&people/Global Look Press

Американская газета The Washington Post опубликовала редакционное заявление по ситуации на мировом рынке нефти, обвинив руководство России и Саудовской Аравии в намеренном обвале цен с целью навредить американским добывающим компаниями.

Издание считает, что российский президент Владимир Путин решил отомстить США за несколько лет санкций против нефтяной промышленности, воспользовавшись спадом потребления нефти на фоне коронавируса. Увеличение производства углеводородов в России и Саудовской Аравии станет угрозой для американских компаний, многие из которых рискуют обанкротиться при дешёвой нефти.

Не заблуждайтесь: конечным проигравшим и предполагаемой целью является крупнейший в мире производитель нефти — Соединённые Штаты, <...> наша растущая сланцевая промышленность, — пишет The Washington Post.

Газета обвинила Россию и Саудовскую Аравию в ещё большей дестабилизации мировой экономики на фоне эпидемии коронавируса, а также в стимулировании увеличения потребления углеводородов в условиях глобального потепления.

The Washington Post назвала Путина и саудовского кронпринца Мохаммеда бен Салмана «деспотами, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в своих корыстных интересах», и призвала администрацию Дональда Трампа ответить на атаку.

Как сообщал NEWS.ru, цена барреля нефти Brent 9 марта упала до многолетнего минимума. Обвал случился после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+, на которых стороны, главным образом Россия и Саудовская Аравия, не договорились о сокращении добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса.