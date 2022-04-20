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The Times: ВВС США патрулировали Чёрное море перед ЧП с крейсером «Москва»

11:16, 20 апреля 2022
The Times: ВВС США патрулировали Чёрное море перед ЧП с крейсером «Москва» Крейсер «Москва» Фото: Министерство обороны Российской Федерации
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Американский разведывательный самолёт Boeing P8 Poseidon 13 апреля патрулировал Чёрное море за несколько часов до ЧП с крейсером «Москва», пишет газета The Times со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, боинг находился в пределах 160 километров от места происшествия в тот момент, когда на «Москве» сдетонировали боеприпасы.

13 апреля флагман Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения из-за возникшего на борту пожара. Экипаж корабля был эвакуирован.

Самолёт-разведчик ВВС США был замечен примерно в 70 километрах от крейсера 13 апреля около 19:00. Он находился в воздушном пространстве Румынии. В ходе полёта экипаж периодически отключал транспондер. 

По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, американский разведывательный самолёт следил за крейсером «Москва», потому что США хотели понять, какие повреждения он получил и сколько времени понадобится на его ремонт. 

Вечером 14 апреля Министерство обороны России сообщило, что флагман Черноморского флота крейсер «Москва» затонул во время буксировки. По данным ведомства, он потерял остойчивость из-за значительных повреждений в результате пожара после детонации боезапаса, свою лепту внесло штормовое волнение.

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