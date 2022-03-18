Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что санкции в отношении российских предпринимателей не могут быть сняты. По её словам, сделать это будет невероятно сложно. Таким образом она прокомментировала возможность возвращения Романа Абрамовича в Великобританию, сообщает газета The Times.

Я не вижу такой ситуации. Сделать это будет невероятно сложно, — поделилась Трасс.

Он добавила, что Западу следует продолжать оказывать санкционное давление на Россию, в то же время поставляя вооружения Украине. Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Он также раскритиковал различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций РФ​​​. Сербский лидер назвал Россию единственным союзником в Совбезе ООН.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.