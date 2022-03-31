The Times: Лондон выступает против скорого установления мира на Украине

Британское издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В правительстве считают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Отмечается, что в Британии не разделяют стремления Вашингтона, Парижа и Берлина пойти на значительные уступки Кремлю.

Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь призывает усиливать давление на Москву до тех пор, пока «российские войска не покинут Украину, включая Крым». Сами британцы при этом критикуют своё правительство за отказ оплачивать поставки энергоресурсов из России рублям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По словам дипломата, в планы американских либеральных демократов не входит защита мира. Главная цель, по мнению представителя ведомства, — поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами. Он добавила, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Евразии.