The Times: Лондон выступает против скорого установления мира на Украине

Британское издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон рекомендует Киеву пока не заключать соглашение с Россией. В правительстве считают, что соглашение должно быть подписано только тогда, когда Украина «будет находиться в максимально сильной позиции». Отмечается, что в Британии не разделяют стремления Вашингтона, Парижа и Берлина пойти на значительные уступки Кремлю.
Премьер-министр Борис Джонсон в свою очередь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее прокомментировала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. По словам дипломата, в планы американских либеральных демократов не входит защита мира. Главная цель, по мнению представителя ведомства, — поставки оружия, биолаборатории, а также ручное управление марионеточными режимами. Он добавила, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Евразии.