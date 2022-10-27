The Times: Эрдоган предал НАТО ради любви к Путину

Фото: Turkish Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Обозреватель Роджер Бойес в статье для The Times заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предал НАТО ради союза с президентом России Владимиром Путиным. Журналист отметил, что Турция до сих пор не ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический Альянс. Автор материала указывает на личные интересы турецкого лидера, который пытается извлечь выгоду из текущего положения на фоне спецоперации России на Украине.

Он может потребовать ужесточения законов в Финляндии и Швеции об экстрадиции курдов, чтобы принять обе скандинавские страны в НАТО. Но он также может дождаться своего переизбрания, когда инициатива на Украине перейдет в руки к Путину, а поддержка Зеленского ослабнет, — написал Бойес.

По его мнению, у Эрдогана в данной ситуации есть всего два варианта: помочь Западу или насладиться долгой отставкой вместе с Путиным.

Эрдоган должен сделать выбор между поддержкой общей защиты Запада и долгой отставкой вместе с Путиным, — сказано в публикации.

Бойес указал, что турецкий лидер рассчитывает на помощь Москвы в преодолении экономического кризиса в стране, частичное решение которого позволит закрепить позицию Эрдогана на посту главы государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является крепким и сильным руководителем, заявил ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, турецкий лидер — непростой партнер, отстаивающий свои интересы. Он никогда не позволяет сесть себе на шею и руководствоваться интересами третьих стран.