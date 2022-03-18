The Sunday Times: Джонсон предлагал Зеленскому убежище в Британии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил The Sunday Times, что предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому убежище в Британии. По словам премьера, украинский лидер с самого начала дал понять, что он останется в Киеве. Он добавил, что решение Зеленского было вызвано чувством долга перед народом Украины.

Зеленский всегда был предельно ясен: он заявил, что обязан украинскому народу, собирается оставаться там, чтобы позаботиться о них, — рассказал Джонсон.

Он уточнил, что разговоры о предоставлении Зеленскому убежища велись с самого начала специальной операции России на Украине.

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина показали разногласия в позициях Вашингтона и Пекина по вопросу событий на Украине и насчёт Тайваня, сообщило ранее издание Politico. Отмечается, что американскому лидеру не удалось убедить своего коллегу «взять на себя обязательства воспользоваться своим влиянием» с целью прекращения российской операции на Украине. Вместо этого действия США вызвали недовольство Китая. Китайская сторона выразила своё раздражение угрозами со стороны США ввести санкции в отношении КНР из-за вероятной помощи России в военной операции.