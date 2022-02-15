В Британии назвали точное время «нападения» России на Украину

Россия нападёт на Украину 16 февраля в час ночи по Гринвичу (три часа ночи по киевскому времени), нанеся массированные ракетные и танковые удары, сообщило британское The Sun со ссылкой на источники в американской разведке. Издание отмечает, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Американская разведка сообщила, что наиболее вероятным временем атаки станет 3 часа ночи (1 час ночи по британскому времени ). <...> Высокопоставленные источники сообщили, что подготовка к защите осаждённой страны будет продолжена, несмотря на сообщения о том, что [президент России Владимир] Путин отводит часть войск от границы, — пишет издание.

По мнению британских журналистов, около 130 тысяч человек остаются на восточных и южных границах Украины, а в Белоруссии стоят ещё около 40 тысяч человек.

Издание отмечает, что по мнению высокопоставленных источников, атака Москвы будет «почти наверняка из нескольких точек» над южным, восточным и северным флангами Украины.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Росcия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было cделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евроcоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал дaтой начала конфликта 15 фeвраля.