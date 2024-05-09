The Sun: речь Путина на параде в Москве вызвала ярость в Британии

Фото: kremlin.ru/Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин

Поведение российского президента Владимира Путина на параде Победы на Красной площади в Москве вызвало возмущение в Великобритании, сообщила журналистка The Sun Иона Клив. Она обратила внимание на то, что Путин, говоря об уроках Второй мировой войны и вкладе союзников в общее дело победы, уделил недостаточно внимания роли Лондона.

Больше всего Клив возмутило, что российский президент публично похвалил Китай, а также рассказал о готовности России отстаивать свой суверенитет и реагировать на внешние угрозы.

Он пренебрежительно отнесся к Британии, — написала журналистка.

Ранее Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они настоящие герои, которых поддерживает вся Россия.

Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности. По его словам, западные страны пытаются разжигать мировые конфликты и межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что антироссийская кампания Запада стала попыткой не только переписать историю, но и вымарать РФ из числа победителей в ВОВ. По ее словам, Москва никому не даст осквернить праздник Великой Победы.