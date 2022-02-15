The Sun изменила заголовок и текст статьи о «вторжении» России на Украину

Британская газета The Sun изменила заголовок и текст статьи о начале «вторжения» России на Украину, сообщив, что оно может произойти «в любое время». В первоначальном варианте, который доступен в кеш-архиве, временем вторжения назывался час ночи по Гринвичу (три часа ночи по местному времени) 16 января.

Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тысяч военнослужащих, — говорится в нынешней редакции заголовка и вводного абзаца материала.

Кроме того, в первой версии статьи говорилось, что, согласно информации американской разведки, час ночи по Гринвичу является «наиболее вероятным временем» для отдачи «приказа». Сейчас в этой части текста отмечается, что ночь прошла без происшествий. Тем временем в соответствующем сообщении The Sun в Twitter приводится первоначальная формулировка с указанием времени начала «вторжения».

Ранее в материале сообщалось, что Россия нападёт на Украину 16 февраля, нанеся массированные ракетные и танковые удары, несмотря на сообщения о том, что президент России Владимир Путин отводит часть войск от границы. По мнению британских журналистов, около 130 тысяч человек остаются на восточных и южных границах Украины, а в Белоруссии стоят ещё около 40 тысяч человек.