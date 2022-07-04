The NYT указала, какой город станет следующей целью ВС России The NYT: Бахмут станет следующей целью спецоперации ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Боевая машина БМ-1 тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек»

Следующей целью спецоперации России на Украине станет Бахмут, считают эксперты и военные чиновники, с которыми поговорила The New York Times. Они уверены, что город начнут брать под контроль после перегруппировки сил, однако первыми, согласно прогнозу, выступят силы со стороны Попасной.

Украинские военные чиновники считают, что следующее наступление будет начато со стороны Попасной на востоке в направлении Бахмута, в то время как северные и западные российские рубежи просто удерживают там украинские силы на месте, — говорится в материале.

Кроме того, чиновники указали, что будет конечной целью операции после взятия под контроль Бахмута. Они уверены, что ВС России приложат силы для «создания еще одного котла вокруг крупных промышленных городов Славянска и Краматорска».

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об установлении контроля над территорией ЛНР. Так, союзные силы взяли под контроль Лисичанск и близлежащие населенные пункты, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.