The New York Times указала, что за подрывом Крымского моста стоит Украина

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

За подрывом Крымского моста стоит Украина, передает американская газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Собеседник издания подтвердил, что для операции использовалась бомба, загруженная в грузовик, проезжавший по транспортному объекту.

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стояла Украина. Чиновник, говоривший на условиях анонимности из-за правительственного запрета на обсуждение взрыва, добавил, что украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту, — говорится в сообщении.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Газета The Washington Post со ссылкой на источник следом написала, что за взрывом на Крымском мосту стоят спецслужбы Украины. Обозреватели издания считают, что если подтвердится, что взрыв моста был спланирован, это будет самый ошеломляющий удар со стороны Украины. До этого агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, что подрыв моста был специальной операцией Службы безопасности Украины.