18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

The Mirror: Великобритания отправила на Украину более 100 военных

11:48, 06 февраля 2022
The Mirror: Великобритания отправила на Украину более 100 военных Фото: United States government work/flickr.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Великобритания отправила на Украину порядка 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений вторжения России, сообщает The Mirror со ссылкой на источники. Они должны будут обучить украинский спецназ «тактике борьбы с повстанцами, снайперской стрельбе и диверсиям».

На Украину были направлены британские военные Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS) и Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS). Главным образом это специалисты, которые займутся обучением украинских военнослужащих.

Как сообщает издание, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к соглашению, что страны на восточном фланге НАТО должны быть «полностью защищены от злонамеренной российской деятельности».

В публикации отмечается, что отправить британских военных на Украину смогли после того, как около 1,5 тысячи военнослужащих королевства покинули Афганистан и разместились в Эстонии, которая граничит с Россией.

Автор заметки добавил, что РФ начала разворачивать десятки военных полевых госпиталей недалеко от своей границы с Украиной, где ожидаются наиболее интенсивные боестолкновения. По данным The Mirror, в настоящее время на границе с Украиной сосредоточено более 100 тысяч военнослужащих, а также тысяча танков и сотни бронетранспортеров.

Как ранее сообщило американское издание The Washington Post со ссылкой на источники в разведке США, Россия почти завершила масштабную подготовку к вторжению на Украину. К границе с соседней страной якобы переброшены примерно 70% от необходимого числа российских военнослужащих,.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео