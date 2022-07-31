The Mirror: российские ракеты «Циркон» могут достичь Лондона за пять минут

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Российский лидер Владимир Путин выступил с «пугающей угрозой» о том, что корабли ВМФ РФ вскоре будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон», написал обозреватель Дуглас Пейшент в статье, опубликованной The Mirror. По его словам, эти ракеты способны достичь столицы Великобритании в считанные минуты.

Гиперзвуковое оружие может двигаться со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, около 7000 миль в час <...>. На такой скорости оно достигнет Лондона примерно за пять минут, — написал Пейшент.

Обозреватель отметил, что ракета «Циркон» может поражать цели на расстоянии в 650 миль (1040 километров), а по некоторым данным — до 930 миль (около 1,5 тысячи километров). Он также напомнил, что за последний год Россия провела целый ряд пусков таких ракет.

О том, что гиперзвуковые комплексы «Циркон» будут поставлены в Вооруженные силы РФ в ближайшие месяцы, Путин заявил, выступая на параде по случаю Дня ВМФ России. Он уточнил, что первым оружие получит фрегат «Адмирал Горшков». Российский лидер подчеркнул, что этому оружию нет аналогов в мире и для него не существует преград.

Государственные испытания ракеты «Циркон» завершились в мае пуском с фрегата «Адмирал Горшков» в Баренцевом море. Ракета успешно поразила цель, находившуюся примерно за одну тысячу километров в Белом море.