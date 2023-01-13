The Mirror: корабли ВМФ РФ начали «таинственные» маневры в Черном море

Фото: Василий Батанов/РИА Новости

архивное фото

Военные специалисты в Великобритании заметили таинственные маневры кораблей ВМФ России в Черном море, которые сочли довольно необычными, передает «ПолитРоссия» со ссылкой на публикацию The Mirror. Автор статьи Крис Хьюз уточнил, что российские корабли заметили заметили на спутниковых снимках. Источники в военных кругах высказали предположение, что группировка ВМФ могла отправиться на некую тайную миссию. Эксперты утверждают, что это самые крупные маневры за последние несколько месяцев.

Среди них «Петр Моргунов», который является крупнейшим десантным кораблем в Черном море, и три подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами. <...> Включение такого количества подводных лодок указывает на то, что это гораздо больше, чем просто миссия по снабжению, — указал автор статьи.

Британские военные не исключили, что речь может идти о перегруппировке сил либо некой тайной миссии.

11 января в ВМС Великобритании сообщили, что корабль HMS Portland следит за передвижением российского фрегата «Адмирал Горшков» в Северном море. Британские военные отметили, что фрегат, оснащенный управляемыми ракетами, сопровождается танкером «Кама». Корабль Portland при этом оснащен торпедами и оборудован передовыми гидролокаторами и датчиками, также на нем размещен специальный вертолет Merlin.