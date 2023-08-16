The Killers, лайнер, Гогунский: в какие скандалы россияне попадают в Грузии

Фото: Francisco Guerra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группа The Killers

Солист группы The Killers во время выступления в Батуми призвал зрителей к братству после того, как они выразили протест из-за приглашенного на сцену российского музыканта. Что произошло и как к гражданам РФ относятся в Грузии?

Что случилось на концерте The Killers в Батуми

Во время выступления американской рок-группы The Killers один из фанатов, присутствовавший в зале, развернул плакат, на котором было написано, что он хотел бы побыть в роли барабанщика. Вокалист музыкального коллектива Брэндон Флауэрс заметил баннер и пригласил поклонника на сцену. Поднявшись, мужчина рассказал, что он из России. Певец не увидел в этом проблемы, но спросил у зрителей, приемлемо ли, если они сыграют вместе. В ответ присутствующие начали ругаться и покидать зал.

«Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. После недовольства зрителей солист заявил, что „мы все братья“. В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», — сообщила телекомпания «ТВ Пирвели».

Группа завершила концерт под выкрики зрителей. А спустя некоторое время музыканты опубликовали пост с извинениями, в котором заявили, что не хотели никого обидеть во время концерта.

«У нас давняя традиция приглашать людей из толпы поиграть на барабанах, и со сцены показалось, что первоначальная реакция толпы свидетельствовала о том, что она не возражает против того, чтобы человек вышел с нами на сцену», — заявили они.

Исполнители также отметили, что слова Брэндона Флауэрса о братстве между народами могли быть неверно истолкованы.

«Мы признаем, что комментарий, подразумевающий, что все зрители и фанаты The Killers являются „братьями и сестрами“, может быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения», — говорится в заявлении группы.

С какими проблемами россияне сталкиваются в Грузии

Актера Виталия Гогунского 9 августа не пустили в Грузию и отправили обратным рейсом в Москву, сопроводив до самолета пограничным конвоем. Директор артиста Табриз Шахиди заявил, что решение о запрете на въезд грузинские власти приняли по политическим причинам. По словам знаменитости, его развернули, потому что «испугались оппозиции».

В конце июля в порту Батуми прошли протесты против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту. Активисты посчитали это нарушением международных санкций и заблокировали туристов. Протестующие забрасывали судно яйцами и бутылками, размахивали украинскими флагами. Полиция задержала более 20 человек. На всех составили протоколы о хулиганстве и неповиновении полиции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя акции протеста против русских, заявила, что в министерство поступило много обращений от граждан Грузии, которые заявили, что не поддерживают русофобские настроения.

«Внутри страны эта акция поддержки не имела. Мы получаем большое количество обращений грузинских граждан, которые говорят о том, что для них эта хамская провокация неприемлема, что они к ней как страна не имеют отношения, от нее отмежевываются», — сообщила Захарова.

Скандалом в Грузии обернулось и возобновление прямого авиасообщения с Россией. Грузинские оппозиционеры собрались у аэропорта в Тбилиси с антироссийскими плакатами и попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после того, как борт из Москвы совершил посадку. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

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