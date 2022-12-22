The Hill: Зеленского слушали меньше половины конгрессменов-республиканцев The Hill: 86 из 213 республиканцев из палаты представителей США слушали выступление Зеленского

Фото: president.gov.ua

Лишь 86 из 213 членов Республиканской партии из палаты представителей США пришли послушать обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщает The Hill. По данным издания, представители партии, которые ранее выступали за оказание помощи Украине, подтвердили свою позицию. Однако часть республиканцев отрицательно относится к вопросу поддержки Киева. Несмотря на речь Зеленского в Конгрессе, их точка зрения не изменилась.

Только 86 из 213 республиканцев в Палате представителей присутствовали на выступлении в среду вечером. <...> Республиканцы, поддерживающие усилия Украины против России, высоко оценили выступление Зеленского. <...> Но критики помощи Украине проявили мало открытости к тому, чтобы изменить свое мнение из-за речи, — говорится в сообщении.

Так, член Палаты представителей Майкл МакКол, который в следующем году возглавит комитет по иностранным делам, заявил, что выступление Зеленского поможет подтолкнуть США к оказанию большей помощи Киеву.

В свою очередь республиканец от Колорадо Лорен Боберт отметил после выступления украинского президента, что больше не будет поддерживать Украину деньгами, пока не будет проведена полная проверка того, куда ушли уже одобренные средства.

Ранее сообщалось, что сенат США отложил голосование по вопросу выделения Киеву помощи в размере $45 млрд через несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне. Западные СМИ отметили, что украинскому лидеру не удалось достичь главной цели своего визита — выпросить у США более мощное оружие.