The Hill: ВСУ не сумели правильно воспользоваться поддержкой Запада

Фото: МО Украины

Запад остался разочарован результатами контрнаступления ВСУ, которые не сумели правильно воспользоваться его поддержкой, пишет The Hill. Автор статьи Том Мокаитис отметил, что превосходство российской армии в авиации, ракетах и артиллерии позволяло давать отпор украинским войскам и наносить ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта.

ВСУ провели менее эффективную кампанию, чем могли. Они не сумели правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада. Несмотря на миллиардную военную помощь США и других союзников, Украина почему-то по-прежнему располагает вооруженными силами советского образца, — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ООН, что увеличение военной помощи имеет решающее значение для победы над Россией, однако это лишь поможет Киеву выдержать конфликт, но не решит его исход, считает автор. По его словам, снабжать ВСУ снарядами «натовского» калибра 155 мм — это одно, а дать современное высокотехнологичное оборудование — другое. В качестве примера он привел самолеты F-16, после обещания поставки которых стало ясно, что лишь немногие украинские пилоты владеют английским.