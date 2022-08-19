The Hill: в Европе погибнут сотни тысяч людей из-за «смертельной зимы»

Фото: Peter Schatz / imago stock&people / Global Look Press

Запад может столкнутся со «смертельной зимой» из-за отказа от российских энергоносителей, в результате которой могут погибнуть сотни тысяч европейцев, пишет американское издание The Hill. Отмечается, что подобный сценарий — результат энергетического эксперимента Европы, который сочетает утопические климатические инициативы, отказ от ископаемого топлива, а также нежелание приобретать дешёвые энергоресурсы у Москвы.

Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Нежелание покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту, — сказано в публикации.

Автор статьи заявил, что события в Европе этой зимой должны стать сигналом для США. В материале издание сказано, что американское руководство сделало всё возможное для разрушения внутреннего энергорынка.

Европейские руководители нефтегазовых компаний считают, что Норвегия должна согласиться поставлять газ по цене ниже рыночной, ранее написало издание Financial Times. Отмечается, что на Осло приходится четверть поставок газа в Европу. В правительстве спрогнозировали доход от экспорта газа на уровне 100 миллиардов евро, тогда как в 2021 году доход составил менее 30 миллиардов евро.