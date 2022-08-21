The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США The Hill: Россия знает о слабой защищенности ядерных бомб США и задержке их применения

Фото: Louie Palu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия знает о бреши в ядерной защите США, передает The Hill. Под этой формулировкой подразумевается, что Вашингтон располагает ядерными бомбами, однако Москва в курсе, что они слабо защищены, уязвимы при хранении на земле и перевозке на самолетах.

У США нет правильного типа «нестратегического» оружия. У них есть гравитационные ядерные бомбы, но Россия знает, что они особенно уязвимы, когда хранятся на земле или перевозятся на самолетах, пролетающих через оспариваемое воздушное пространство, — говорится в сообщении.

Кроме того, почти всегда существует длительный интервал между приказом о нанесении удара и наведением самолета на цель. В «ядерном бизнесе» это критический недостаток, подчеркивает издание.

The Hill отметил, что Военно-морским силам США необходимо новое поколение крылатых ракет малой и средней дальности. Ранее подобное оснащение не удавалось получить из-за того, что различные президенты Штатов, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.

Отмечается, что конгресс предпринимал попытку исправить ситуацию, однако США все равно остаются в «незавидном положении, имея не тот тип оружия, чтобы сдерживать использование Россией боеголовок малой мощности».

Известно об этом и Китаю, — подытожило издание.

5 августа заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что страна рассмотрит применение ядерного оружия только в экстремальных ситуациях для защиты жизненно важных интересов.