The Hill: Киев попросил США надавить на Израиль для предоставления помощи

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Тактическая система ПРО

Украина просит Вашингтон надавить на Израиль, чтобы получить от него военную помощь, сообщает The Hill со ссылкой на украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука. По его словам, отношения с Израилем в последнее время продвинулись по некоторым вопросам обороны, но Киев рассчитывает на большее.

Американцы — единственная страна, к которой прислушивается Израиль, — пояснил дипломат.

Он рассказал, что регулярно общается по этому вопросу с послом США в Израиле Томом Нидесом, которого в шутку называет «секретным оружием» в борьбе за смену настроений израильского руководства относительно военной помощи.

По словам дипломата, Киев также хочет, чтобы Белый дом тщательно проверил то, как Израиль соблюдает антироссийские санкции. Израильские власти ранее заявляли, что отсутствие в стране законодательства о санкциях запрещает ей присоединяться к введенным западом ограничениям. Тем не менее они обещали Вашингтону придерживаться международных черных списков, напоминает издание.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым подтвердил, что Иерусалим не готов поставлять Киеву вооружение. Данное решение он объяснил «оперативными ограничениями», с которыми сталкивается его государство. При этом министр заявил, что Израиль готов оказывать Украине гуманитарную помощь.