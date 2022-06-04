The Hill: кризис в экономике вынудил США и Европу мириться с Россией The Hill: кризис в экономике вынудил США и Европу искать компромисс с Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейские страны и США, ощутив начавшийся экономический кризис, находятся в поиске компромиссов с Россией, написал Уильям Молони в статье для The Hill. По его мнению это происходит из-за того, что рестрикции наносят больший вред Западу, чем Москве.

Ограничительные меры наносят больший ущерб западной экономике. Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы, — отмечается в публикации.

Молони отмечает, что утверждение о том, что США сплотили вокруг себя весь мир, оставив РФ в изоляции, не соответствует действительности. Судя по данным, приведенным в материале, из 195 стран Вашингтон настроил против Москвы только 65, остальные отказались присоединяться к санкциям, в их числе Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африка и Латинская Америка. Молони отмечает, что это государства, которые вместе составляют подавляющее большинство населения мира.

Ярким примером отказа от предположений о доминировании США стала недавняя встреча ведущих финансовых держав мира — саммит G-20, когда американская делегация отказалась от выступления российского делегата и только три из 19 других делегаций последовали ее примеру. Все это говорит любому объективному наблюдателю, что не Россия является самой изолированной сверхдержавой в мире, а возможно, сами Соединенные Штаты, — подчеркнул Молони.

По мнению эксперта, в настоящее время европейские страны меняют свою риторику. Молони отмечает, что США и их союзники «изо всех сил пытаются найти приемлемый путь к компромиссу», поскольку Запад ощущает кризис в той или иной степени, а массовые опросы американцев свидетельствуют, что граждане хотят, чтобы власти восстанавливали собственную экономику.

Мир меняется неожиданным и глубоким образом, — подытожил Молони.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что от шестого пакета санкций сильнее пострадает Европа, а не Россия. По мнению политика, расходы Запада на приобретение энергоресурсов вырастут на €250 млрд в год, в то время как Москва имеет шансы «остаться в плюсе».