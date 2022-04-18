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The Hill: Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году

14:49, 19 апреля 2022
The Hill: Байден намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году Джо Байден Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Президент США Джо Байден сообщил одному из своих предшественников Бараку Обаме, что планирует баллотироваться на второй срок в 2024 году. Как сообщили The Hill два источника, Байден, несмотря на неустойчивый рейтинг, остаётся наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии и основным соперником бывшего президента США Дональда Трампа, который также намерен участвовать в выборах.

[Байден] хочет баллотироваться, и он явно даёт об этом знать, — сказал источник, знакомый с разговорами между Обамой и Байденом.

Ранее опрошенные британским изданием Sunday Express американцы предпочли досрочный уход с поста президента США Джо Байдена отставке его российского коллеги Владимира Путина. По словам директора Института демократии Патрика Башема, избиратели отвернулись от Байдена из-за провалов во внешней политике — в том числе «катастрофического ухода Америки из Афганистана». При этом отмечается, что украинский кризис способен помочь Байдену выбраться из избирательного тупика и заслужить доверие граждан.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Байден не худший президент США. По его мнению, одна из основных проблем политики Байдена состоит в отсутствии понимания, как выходить из кризисов. За оставшиеся три года правления ситуация может поменяться.

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