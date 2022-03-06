The Hill: американский сенатор допустил отправку войск США на Украину

Американский сенатор от республиканской партии Рик Скотт заявил, что нельзя исключать возможность ввода войск США на Украину. По мнению политика, необходимо «всегда сохранять все возможности». При этом он не уточнил, чем может обернуться открытая конфронтация между военными России и США. Об этом сообщило издание The Hill.

Необходимо всегда сохранять открытыми все возможности. Я не думаю, что вы когда-либо должны исключать это, — поделился Скотт.

На протяжении всего периода действия специальной операции России на Украине Белый дом отвергает любые планы по отправке американских военных в помощь Киеву. В Пентагоне в свою очередь признались, что создание бесполётной зоны над Украиной с участием истребителей ВВС США может привести к конфликту между Москвой и Вашингтоном.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее провёл переговоры с госсекретарём США Энтони Блинкеном на польско-украинской границе. Украинский министр попросил у Запада срочно усилить обороноспособность Украины. В частности, Кулеба отметил, что страна нуждается в защите неба от авиации РФ. По словам Кулебы, стороны провели «продуктивные» переговоры о будущих шагах. Блинкен пообещал Украине «дальнейшие болезненные санкции против России», а также поставить дополнительное оружие.