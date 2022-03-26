The Guardian: Запад оказался в ловушке из-за санкций против России

Соединённые Штаты и их союзники оказались в ловушке из-за введения санкций против России, пишет The Guardian. Издание отмечает, что после введения расчётов в рублях при продаже энергоносителей Москва сможет вернуть в страну инвестиции. Кроме того, высокие цены на топливо «вернут большие деньги в добывающие отрасли и тем самым приостановят развитие зелёных технологий».

Значение России для всего мира выходит за рамки её размеров как 11-й по величине экономики в мире. Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортёров станет большим экономическим потрясением, — отмечается в публикации.

Журналисты The Guardian также считают, что, находясь под санкциями, Россия сможет быстрее разработать собственные технологии, что поможет стране вырваться из «геополитической зависимости» от Запада.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что жителей Германии ждут тяжёлые дни в связи с ситуацией на Украине. Он отметил, что введённые против России санкции будут иметь последствия для страны.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что принятые против России санкции тяжело сказываются на гражданах ЕС. При этом он добавил, что Евросоюз всё равно продолжит ужесточать санкционные меры в отношении Москвы.