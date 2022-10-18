The Guardian: в Иране школьницу избили до смерти за отказ петь гимн

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look press

В Ардебиле сотрудники службы безопасности избили 16-летнюю школьницу Асру Панахи до смерти за отказ петь гимн в поддержку власти, сообщает The Guardian. Отмечается, что это породило новый виток протестов в стране.

По данным Координационного совета иранских профессиональных ассоциаций учителей, Панахи погибла после того, как служба безопасности ворвалась в среднюю школу для девочек Шахед и потребовала от группы школьниц спеть гимн, восхваляющий верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Часть школьниц отказались делать это, после чего полиция начала избивать их. Десять учениц оказались в больнице, где одна из них скончалась спустя сутки.

В свою очередь официальные лица Ирана отрицают, что представители государства несут ответственность за смерть девочки.

The Guardian добавляет, что известие о смерти Панахи еще больше мобилизовало школьниц по всей стране на организацию акций протеста и участие в них. Многие школьницы, решившие участвовать в протестах, заявили, что «эти жестокие репрессии против сестер пробудили всю нацию».

Исламская республика уже 40 лет убивает наш народ, но наши голоса не были услышаны. Пусть мир знает, что это больше не протест — мы призываем к революции. Теперь, когда вы все слушаете наши голоса, мы не остановимся, — говорит одна из участниц.

Согласно последнему отчету Иранской правозащитной группы, по состоянию на 17 октября в ходе протестов было убито 215 человек, в том числе 27 детей.

16 сентября в Тегеране специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм, задержал и до смерти избил в участке 22-летнюю Махсу Амини за то, что она была в «неправильном хиджабе». Девушка приехала в столицу Ирана из Иракского Курдистана и вместо положенного головного убора носила платок.

На фоне произошедшего жители Ирана устроили акции протеста на западе страны. Полицейские применяли слезоточивый газ для разгона.

Также после инцидента в Сети появились ролики, в которых иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки, стригут волосы и рвут хиджаб. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.