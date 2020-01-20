https://static.news.ru/photo/f8914510-3bda-11ea-bdf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Идеолог и новый лидер запрещённой в России террористической организации «Исламское государство» стал Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Об этом сообщил «Интерфакс», ссылаясь на газету The Guardian.

Отмечается, что ранее названное имя Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши — это военный псевдоним нового лидера, а не его настоящее имя. Его назвали после ликвидации предыдущего лидера ИГ (террористическая группировка, запрещена на территории РФ), Абу Бакр аль-Багдади, в октябре 2019 года, привело данные агентство.

Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля — житель Ирака, был заместителем Абу Бакра аль-Багдади. По данным газеты, лидеры познакомились, когда находились в заключении в американском лагере, в 2004 году. Сейчас новый лидер организации занимается объединением руководства группировки.

Как сообщал NEWS.ru ранее, президент США Дональд Трамп заявил о том, что американское правительство знает, кто является новым лидером террористической группировки ИГ (террористическая группировка, запрещена на территории РФ). Однако лидер Соединённых Штатов не назвал его имя.