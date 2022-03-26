The Guardian: отказ от российского газа приведёт к климатической катастрофе

Отказ Евросоюза от российского газа в пользу американского СПГ может обернуться глобальной климатической катастрофой, пишет The Guardian. Отмечается, что такой шаг не будет способствовать разрешению нынешнего энергетического кризиса в Европе.

Старший директор по энергетическим кампаниям Sierra Club Келли Шихан заявила изданию, что поставки американского сжиженного природного газа в ЕС на годы продлят отказ от других видов топлива.

Разрешение на расширение новых и расширенных мощностей по экспорту газа зафиксирует десятилетия зависимости от рискованного летучего ископаемого топлива и приведёт к катастрофе для нашего климата и уже перегруженных сообществ побережья Персидского залива, — сказала она.

Аналогичное мнение выразила директор Института климатического права Центра биологического разнообразия Кэсси Сигел. По её словам, намерение Вашингтона нарастить поставки сжиженного газа в Европу, создание новых объектов по экспорту токсичных веществ и продление срока действия метана станет смертным приговором «для тех, кто находится на переднем крае борьбы с чрезвычайной климатической ситуацией».

Президент США Джо Байден в начале марта запретил импорт в страну энергоносителей из России. Он также заявил о готовности Вашингтона помочь европейским странам избавиться от зависимости от российского газа.

Последовать примеру США собирается Польша. Варшава планирует не продлевать после 2022 года контракт на покупку российского топлива. Об отказе от газа из России объявил крупный немецкий энергетический концерн E.ON. При этом там признали, что это приведёт к определённым финансовым потерям.