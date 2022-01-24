Украинские власти сами отказались от единственного компромиссного решения кризиса в регионе, заблокировав реализацию Минских соглашений. Об этом в статье для газеты The Guardian заявил обозреватель Саймон Дженкинс, отметив, что соблюдение договорённостей в полной мере остановило бы конфликт интересов между самой Украиной, странами Запада и Россией.

Российский президент заявил, что хочет, чтобы было выполнено соглашение «Минска-2» от 2015 года. Это урегулирование разумно. Оно требует автономии для русскоязычного Донбасса, прекращения экспансии НАТО, ухода России и восстановления границы Украины, — написал эксперт.

Дженкинс добавил, что западные и украинские дипломаты не сделали ничего, чтобы соглашения соблюдались. Кроме того, он возложил на Запад вину за сложившуюся ситуацию на Украине, напомнив, что именно расширение НАТО на восток в 1990-х годах вызвало ответную реакцию Кремля, который теперь требует однозначных гарантий безопасности от США.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности прошли в Женеве 10 января. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались только на короткий ланч. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, 13 января в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ.

Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Министерство иностранных дел России опубликовало 17 декабря 2021 года. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР, а также военное сотрудничество с этими странами.