The Guardian: КНР пытается завербовать пилотов ВВС Великобритании The Guardian: КНР пытается завербовать британских пилотов для обучения китайских летчиков

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Британская оборонная разведка предупредила, что китайские военные пытаются завербовать действующих и бывших пилотов реактивных самолетов Королевских ВВС, чтобы те помогли КНР в обучении пилотов, пишет The Guardian. Отмечается, что около 30 бывших пилотов уже воспользовались «очень щедрыми» предложениями от Китая для работы в ВВС страны через третьих лиц, включая, в частности, летную академию, базирующуюся в Южной Африке.

Официальные лица выразили «озабоченность и неодобрение» такими схемами, поскольку они представляют угрозу интересам Великобритании и Запада, — сказано в материале.

Хотя пилотам не запретили проводить обучение и нет никаких доказательств того, что какой-либо бывший пилот нарушил Закон о государственной тайне, проводя обучение в Китае, западные официальные лица заявили, что «предпринимают шаги для снижения этого риска». Так, британским пилотам не рекомендуется раскрывать какую-либо конфиденциальную информацию китайским военным. Летчиков также просят сообщать в Минобороны о подобных контрактах.

Отмечается, что Китай стремится модернизировать свои вооруженные силы и подражать стандартам НАТО, проявляя особый интерес к тактике, методам и процедурам реактивных самолетов. Также сообщается, что Китай хотел нанять вертолетоносцев.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что власти намерены ускорить модернизацию армии. Ее преобразование в одну из сильнейших в мире к 2027 году является приоритетной задачей Пекина. Кроме того, планируется расширить возможности армии по защите нацбезопасности и суверенитета.