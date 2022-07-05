The Guardian: готовность НАТО противостоять России может стать уязвимостью

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Решение НАТО противостоять России может обернуться для Альянса уязвимым местом, пишет британское издание The Guardian. В статье отмечается, что единый фронт Североатлантического Альянса может рухнуть из-за отсутствия единого мнения по поводу способов не допустить победы Москвы. Автор материала указывает на то, что нынешняя риторика станет бессмысленной, когда в Кремле заговорят о прекращении огня на Украине.

И всё же самый большой парадокс для альянса заключается в том, что клей, который так прочно скрепляет его, — решимость противостоять имперским намерениям России, — остаётся его самой значительной уязвимостью, — сказано в публикации.

Издание указывает на то, что новая стратегическая концепция НАТО включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста. По мнению журналистов, они потеряют всякий смысл по окончании конфликта на Украине.

Американский политолог Ричард Беттс ранее заявил, что если Россия применит ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине, то Североатлантический альянс окажется в тупике из-за противоречия своих целей. По его словам, НАТО захочет ограничить превосходство Москвы после такого удара, но Альянс также будет стремиться к деэскалации. Эксперт при этом не стал отметать вариант, при котором стороны могут начать полномасштабное ядерное противостояние.