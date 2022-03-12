The Guardian: человечество столкнётся с голодом из-за ситуации на Украине

Ряд регионов в мире столкнётся с дефицитом продовольствия и голодом, если прекратятся поставки пшеницы из России и Украины, говорится в статье британской газеты The Guardian. Отмечается, что цены на продовольствие росли в цене ещё до обострения ситуации на Украине на фоне пандемии коронавируса и климатического кризиса.

В публикации говорится, что в связи с ситуацией на Украине в мире наблюдается стремительный рост цен на продовольствие, сравнимый с ситуацией после глобального финансового кризиса 2008 года. Прекращение импорта из России и Украины способно усугубить положение.

Цены на зерно и нефть стремительно приближаются и даже превосходят показатели, которые не наблюдались с продовольственного и топливного кризиса 2008 года, — считает главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн.

На Украину приходится 10% мировых поставок пшеницы и 15% рынка кукурузы, а Россия является крупнейшим экспортёром зерна и подсолнечника. Отмечается, что 40% поставок пшеницы из Черноморского региона направлено на страны Ближнего Востока и Африку, где цены на продовольствие уже значительно выросли.

Президент Международного фонда сельхозразвития Жильбер Унгбо уверен, что усугубление ситуации на Украине приведёт к ещё более резкому сокращению поставок продовольствия, что приведёт к резкому росту цены на него и даже к голоду. Особо тяжёлые последствия ждут тех, кто сейчас может с трудом прокормить свои семьи.

Продовольственный кризис также обусловлен и природными факторами: Канада, являющейся одним из лидеров по поставке зерна, в прошлом году столкнулась с засухой и жарой. Те же проблемы накрыли и страны в Латинской Америке и США, которые столкнулись с огромным числом лесных пожаров и другими катаклизмами. В Австралии наблюдаются наводнения, которые также негативно скажутся на сельском хозяйстве.