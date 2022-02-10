The Guardian: Британия подпишет указ о «самых жёстких санкциях» против РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Великобритании Элизабет Трасс во время встречи в Доме приёмов МИД России

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым расскажет о своём плане ввести «самые жёсткие санкции» против РФ, сообщает газета The Guardian. Ожидается, что документ будет подписан на этой неделе, однако он ещё не представлен в парламенте.

Это будет самый жёсткий режим санкций Великобритании против России, и это означает, что мы можем действовать согласованно с США и другими партнёрами, — говорится в заявлении.

О причинах задержки в предоставлении законопроекта парламенту не сообщается. МИД Великобритании может прописать в документе, что санкции могут вступить в силу только в случае «российского вторжения на Украину». По данным The Guardian, Евросоюз всё ещё рассматривает вопрос о том, какие санкции он будет применять, включая ограничительные меры против российского газопровода «Северный поток — 2».

Встреча Лаврова и Трасс началась в Москве. Глава МИД РФ подчеркнул, что в случае если Великобритания реально заинтересована в налаживании отношений, Россия ответит взаимностью. Он отметил, что нормализация отношений возможна лишь через равноправный диалог.

В свою очередь Трасс выразила надежду, что встреча с Лавровым позволит добиться прогресса в укреплении безопасности в Европе. При этом она отметила, что Лондон не может игнорировать наращивание российских войск у границ Украины и призвала РФ двигаться по дипломатическому пути.