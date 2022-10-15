The Guardian: Байден унижен победой Путина из-за решения ОПЕК+ The Guardian: Байден унижен победой Путина из-за решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Фото: Liu Xinyu / XinHua / Global Look Press

Обозреватель газеты The Guardian Саймон Тисдалл написал, что решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти стало унижением для президента США Джо Байдена и «ошеломляющей победой» российского лидера Владимира Путина. Журналист добавил, что Байден планировал снизить цены на бензин в стране, чтобы заработать политические очки для демократов на фоне приближающихся выборов в Конгресс США. По его словам, решение организации стало настоящим шоком для Белого дома.

Этот шаг действительно шокировал Белый дом. Это было воспринято как личная пощечина президенту Байдену. Это было унизительно, — сказано в публикации.

В статье отмечается, что для Соединенных Штатов действия Саудовской Аравии должны стать звонком о том, что доверять Эр-Рияду больше нельзя.

Ранее стало известно, что в администрации президента США опасаются, что Россия примет ответные меры на ограничение стоимости нефти и в итоге черное золото станет еще дороже. Чиновники обеспокоены тем, что их план введения потолка цен на нефть может иметь далеко идущие отрицательные последствия после решения ОПЕК+ сократить добычу. Как пишет издание, больше всего в администрации президента США опасаются ответных мер со стороны Москвы, которые могут привести к скачку цен на нефть.