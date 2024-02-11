Линию обороны РФ признали самой протяженной со времен Второй мировой войны The Economist: успехи ВС России заставили НАТО переосмыслить свою стратегию

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Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) США сочли оборонительные сооружения ВС РФ в зоне специальной военной операции самыми протяженными со времен Второй мировой войны, пишет журнал The Economist. Их эффективность заставила НАТО пересмотреть свою стратегию в пользу строительства долговременных огневых точек, говорится в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь приказал ускорить возведение оборонных сооружений на востоке страны, напомнили эксперты центра. Вслед за ним строительством укрытий на границе с Россией и Белоруссией озаботилась Польша, фортификационные сооружения решили строить и Прибалтийские страны, указано в статье.

Аналитики CSIS отметили, что в Эстонии хотят построить на границе с РФ 600 укрепленных бункеров. При аналогичном подходе Латвии и Литве придется возвести 1116 и 2758 бункеров соответственно, добавили эксперты.

В статье The Economist сказано, что ранее страны НАТО предпочитали «эластичную стратегию обороны». Она предполагает сдерживание нападающих сил, а не их задержание путем столкновения на более благоприятных для себя позициях. Эта стратегия не подразумевает «защиту каждого дюйма территории НАТО», которая декларировалась прежде, заключили авторы.

На днях стало известно, что подразделения российской группировки «Юг» заняли на Донецком направлении выгодные позиции. В результате массированного удара ВСУ потеряли до 310 солдат, танк и четыре машины. На Купянском направлении были отражены пять попыток взять штурмом позиции ВС России, заявляли в Минобороны РФ.