The Economist: назван главный страх США перед Россией

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Обмен ядерными ударами из-за прямого столкновения России и НАТО является главной причиной осторожности, которую проявляет Вашингтон в военных поставках Киеву, пишет британский журнал The Economist. При этом отмечается, что Белый дом наращивает поставки и делает это с «невиданным проворством». Автор материала указывает на то, что Россия может нанести удар по НАТО. Журналист добавил, что Москва также может применить на Украине ядерное оружие.

Любой из этих вариантов почти наверняка втянет Альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой, — сказано в публикации.

По этой причине, считает автор статьи, Запад действует с оглядкой.

Американский телеканал CBS на своей официальной странице в YouTube ранее опубликовал новый документальный фильм о поставках западного оружия Украине. Журналисты в ходе расследования выяснили, что до 70% вооружений не доходят до фронта. Опрошенные изданием эксперты указали на то, что оружие пересекает польско-украинскую границу, а далее за его передвижением никто не следит.