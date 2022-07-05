The Economist: Европе не везёт в энергетической войне с Россией

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Британский журнал The Economist сообщил в своей редакционной статье о том, что Европе не везёт в энергетической войне с Россией. В опубликованном материале сказано, что Запад продолжит искать возможности для ограничения цен на нефть и газ из России. В статье при этом говорится, что европейцев готовят к «болезненным последствиям».

В публикации отмечается, что поставки газа в Европу сократились на 2,5% из-за пожара на предприятии по сжижению газа в техасском Фрипорт. Ещё на 7,5% сократились поставки из-за ремонтных работ на газопроводе «Северный поток». В случае полной остановки его работы эксперты опасаются, что Европа не сможет восполнить запасы для своих газовых хранилищ, чтобы обеспечить себя топливом до следующей весны.

Автор статьи указывает на то, что ситуация должна быть разрешена в ближайшее время, чтобы последствия для экономики не оказались необратимыми.

Лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС Фридрих Мерц ранее заявил, что в Евросоюзе может начаться борьба за распределение газа из-за дефицита топлива на рынке. По его словам, предстоящее противостояние можно сравнить с кризисом с беженцами в 2015 и 2016 годах. Он призвал Европу готовиться ко всем сценариям.