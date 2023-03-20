The Australian: переговоры Путина и Си Цзиньпина могут поменять мир

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин и Си Цзиньпин

Переговоры лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина в Москве могут изменить мир, пишет The Australian. В публикации отмечается, что любой план мирного урегулирования конфликта на Украине по итогам этой встречи будет в «значительной степени» ориентирован на позицию Москвы.

За встречей лидеров двух стран будут внимательно следить в западных столицах, пытаясь уловить признаки того, что председатель КНР настаивает на начале мирных переговоров между Россией и Украиной, — говорится в статье.

Австралийские эксперты уверены, что главным итогом визита китайского лидера в Россию может стать некий план мирного разрешения украинского кризиса. По мнению авторов, Пекин хочет закрепиться в роли миротворца. Но власти США не поддержат призывов к прекращению огня, считают обозреватели.

Издание отмечает, что Путин и Си Цзиньпин могут подписать соглашение о строительстве скоростной железной дороги, которая свяжет Тихий и Атлантический океаны. Авторы прочат Китаю успех от этого проекта, который закрепит за страной «статус величайшей державы».

Ранее в Белом доме назвали перемирие на Украине неприемлемым. Координатор Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что власти США также не приемлют возможные призывы к прекращению огня, которые могут прозвучать в ходе встречи Путина и Си Цзиньпина.