Американское издание The Atlantic опубликовало статью о том, что сегодня однополярность как явление в мире исчезла. По словам журналистов, США больше не являются той силой, которая может командовать своими соперниками, так как уже и союзники вышли из-под американского влияния. Примером этого служит украинский кризис, «который обозначил пришествие нового мирового порядка с Россией, Китаем и половиной мира наверху».

Как пишет автор статьи Томас Райт, сегодня в мире наблюдается процесс, который можно назвать «балансированием» или «конкуренцией великих держав». По его словам, Россия в 2014 году аннексировала Крым, провела военную интервенцию в Сирии и даже оказала влияние на президентские выборы в США в 2016 году. В это же время, считает обозреватель, Китай возвёл искусственные острова в Южно-Китайском море и значительно продвинулся вперёд в области военных технологий.

Таким образом, по мнению Райта, Россия и Китай стали «балансировать» в мире по мере роста их влияния, а также из-за того, что лидеры этих стран опасаются создания экзистенциальной угрозы для их режимов со стороны западного либерализма. По его словам, в состоянии «балансирования» находятся также и союзники Америки — Турция, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.

Обозреватель полагает, что решение этих и других стран наращивать собственную военную мощь, чтобы иметь возможность вредить США, полностью меняет для них глобальную внешнеполитическую среду. По мнению Райта, озвученная Западом история с концентрацией Россией сил вторжения, которые насчитывают около 175 тысяч человек вдоль границы с Украиной, означает, что мир совсем скоро вступит «в опасную новую фазу международного соперничества».

При этом никто не знает, когда произойдёт «вторжение». И здесь автор называет два возможных сценария ситуации: либо Москва использует эту угрозу для реального диалога с Украиной для выполнения Минских соглашений, либо нападение действительно произойдёт в ближайшее время.

Если Россия не сможет быстро разгромить украинскую армию, конфликт затянется, так как на Украину придёт западная военная помощь, а жертвы среди мирного населения и разрушение городов могут «воспламенить общественное мнение в восточной части Украины» и привести к восстанию, полагает Райт.

По его словам, всё это происходит на фоне стабильных отношений президента РФ Владимира Путина с остальным миром, однако страны НАТО готовы и дальше призывать к сдерживанию Москвы. Разрушение Украины как государства «взорвёт противостояние между Соединёнными Штатами и Россией», что приведёт к массовому давлению на союзников США с требованием минимизировать связи с Москвой и изолировать её, отмечает обозреватель.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия и Евросоюз вынуждены поддерживать хорошие отношения с недемократичными странами для мирного совместного сосуществования. По словам немецкого канцлера, мир становится многополярным, в нём существует большое количество сильных держав.