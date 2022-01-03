Tesla открыла шоурум в китайском Урумчи

Американская компания по производству электромобилей Tesla Inc открыла магазин в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на официальный аккаунт компании в китайской соцсети Weibo. Продажи автомобилей начнутся в 2022 году.

В последний день 2021 года мы встречаемся в Синьцзяне. В 2022 году давайте вместе отправим Синьцзян в электрическое путешествие, — информирует Tesla.

Данное решение компании вызывает пристальный интерес ввиду того, что Урумчи является столицей Уйгурской автономной области в составе Китая. Правозащитные организации со всего мира, в том числе и в США, неоднократно заявляли, что китайское руководство притесняет уйгурское население и устраивает для них специальные концентрационные лагеря.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG подвергся критике со стороны западных правозащитников в связи с решением не закрывать своё предприятие в Урумчи.

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против двух представителей органов власти Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ограничительные меры были наложены на главу управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэня. Вашингтон мотивирует введение санкций ситуацией с соблюдением прав человека в Синьцзяне. Против Цзюньчжэня ранее ввёл рестрикции и Европейский союз.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США объявляют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду.

В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.