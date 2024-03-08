Теща британского премьера может стать членом правительства Индии В верхнюю палату Индии выдвинута теща премьер-министра Великобритании

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Судху Мурти

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter(X) поддержал выдвижение благотворительницы Судху Мурти, тещи британского премьера Риши Сунака, в верхнюю палату парламента страны. Кандидатуру Мурти предложил президент Индии Драупади Мурму.

По словам Моди, этот шаг стал настоящим признанием вклада Мурти в целый ряд социальных областей, который не может не вдохновлять. Политик подчеркнул, что рад данному решению, поскольку благотворительница является настоящим примером для женщин.

Я рад, что президент Индии выдвинул кандидатуру Судхи Мурти в Раджья Сабху. Вклад госпожи Судхи в различные области, включая социальную работу, филантропию и образование, огромен и вдохновляет, — написал он в соцсети.

В завершение индийский премьер пожелал Мурти плодотворной работы. Сама женщина после заявила, что выдвижение для нее стало большой честью, и выразила слова благодарности за возможность служить своему народу.

Ранее индийские фермеры провели марш протеста на тракторах, требуя от властей ввести закон о минимальной закупочной цене на сельскохозяйственную продукцию. Известно, что в правительстве готовы распространить эту меру на кукурузу, хлопок и бобовые, но фермеры требуют расширить список.