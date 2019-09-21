https://static.news.ru/photo/2cb69eb2-dc81-11e9-8b76-fa163e074e61_660.jpg Фото: protothema.gr

Полицейские Греции арестовала авиапирата, который с 1985 года находился в розыске за захват самолёта Boeing 727 компании Trans World Airlines. Тогда в числе 153-х заложников оказался знаменитый певец Демис Руссос. Это был последний угонщик, остававшийся на свободе после громкого инцидента.

65-летний ливанец был арестован на Миконосе после 34 лет розыска за его причастность к «Хезболлах», авиапиратству и похищению людей, — сообщает греческое издание «Прото тема».

Ливанец плыл на борту круизного лайнера, и остров Миконос был его последней остановкой перед возвращением в Турцию. Во время паспортной проверки система дала сигнал и только тогда выяснилось, что ливанец внесён в «красный список» Интерпола. Он же причастность к террористической организации отрицает и утверждает, что является просто однофамильцем.

В настоящее время ливанец находится в прокуратуре Сироса, где пройдёт судебное заседание по поводу его экстрадиции, — пишет издание.

14 июня 1985 года группа ливанских террористов захватила Boeing 727, направлявшийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут, а позже во время переговоров предъявили требование освободить сотни заключённых из израильских и южноливанских тюрем. Заложников они удерживали на протяжении 17 дней, убили только одного — американского морского пехотинца. Пассажиров и членов экипажа освободили в Бейрутском аэропорту только 30 июня, после успешно проведённых переговоров.

Террористов же арестовали два года спустя во Франкфурте. Власти Германии уже готовились их выдать США, однако их сообщники похитили в Бейруте двух германских подданных и их пришлось обменять на двух террористов. Один из ливанцев, был задержан спустя 30 лет, на свободе до настоящего времени оставался только один.

Как писал News.ru, ФРГ выдала РФ уроженца Северного Кавказа, заочно обвиняемого в попытке вовлечь российских подростков в террористическую организацию в Сирии. В 2017 году юноша жил в Германии, тогда ему было 19 лет. По данным следствия, именно тогда он начал переписываться в соцсетях с двумя подростками из России «и стал уговаривать их вступить в незаконное вооруженное формирование» в Сирии. В итоге они согласились. Отмечается, что несовершеннолетние соучастники, поддавшиеся вербовке, «оперативно были установлены и привлечены к уголовной ответственности, а их „духовный наставник“ объявлен в розыск».