Палач из ИГ признался в убийствах

Бывший боевик ИГ (организация запрещена на территории РФ) Александа Амон Коти, который в составе боевой группы террористов из Великобритании убивал людей, признался в преступлениях. Об этом сообщает Sky News.
В обществе группа боевиков «Исламского государства», приехавших
Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака задержали высокопоставленного боевика ИГ Абу Али аль-Джамили. По данным иракских властей, аль-Джамили во время активной фазы боевых действий был территориальным руководителем провинции Эль-Фаллуджа.