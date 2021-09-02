Палач из ИГ признался в убийствах

Бывший боевик ИГ (организация запрещена на территории РФ) Александа Амон Коти, который в составе боевой группы террористов из Великобритании убивал людей, признался в преступлениях. Об этом сообщает Sky News.

В обществе группа боевиков «Исламского государства», приехавших воевать за террористов из Великобритании, получила название «битлз». Группа отличилась расправой над пленными военнослужащими иракской и сирийской армий, а также убийствами сотрудников гуманитарных организаций Алана Хеннинга и Девида Хейнса. Окружной суд штата Вирджиния предъявил обвинения по множеству пунктов, которые грозят пожизненным лишением свободы. В свою очередь, террорист вину по ряду эпизодов признал.

Ранее сообщалось, что силы безопасности Ирака задержали высокопоставленного боевика ИГ Абу Али аль-Джамили. По данным иракских властей, аль-Джамили во время активной фазы боевых действий был территориальным руководителем провинции Эль-Фаллуджа.