Террорист, взявший в заложники 20 человек в маршрутке украинского Луцка, на видео выглядит как обычный мужчина из толпы. Однако у него — короткий автомат, гранаты и мина. Вне зависимости от того, как закончится операция по освобождению людей/ликвидации преступника, он своего добился, а именно привлёк внимание к своей заурядной личности и не менее заурядной книге. «Философия преступника», выложенная в Сети в свободном доступе (потому что кто за неё будет платить?), привлекла внимание любопытствующих. Однако вряд ли речь идёт о разочаровавшемся в «системе» гении. Редакция NEWS.ru ознакомилась с образцом графоманства и соцсетями самого автора.

Человек, называющий себя Максим Плохой, преследует идею, а идея явно преследует его. Идея эта — о свободе. Чем-то она напоминает всемирно известные метания «Тварь ли я дрожащая или право имею?», но где Достоевский, а где Плохой? Его «произведение» — это случайный набор чужих мыслей, не осознанных лично, не переработанных внутри себя. И как результат — бестолковый захват маршрутки, подвержение опасности жизни невинных людей и привлечение внимания к глупости. Террорист, который долгое время ходил в майке с надписью «Я могу» и строчит в Twitter из маршрутки посты типа «Ау, журналисты», вряд ли свободен от «системы», против которой он якобы борется. Кстати, сегодняшний день он так и назвал — «день антисистемы», и тут заимствуя термин Льва Гумилёва.

Управление Национальной полиции Волынской области/РИА Новости

Плохой, который, борясь за свободу людей, захватил их, подготовил и странные требования к властям. Он хочет, чтобы первые лица Украины записали видео с признанием, что каждый из них — «террорист в законе». Речь идёт о главе МВД Арсене Авакове, экс-президенте Петре Порошенко, донецком олигархе Ринате Ахметове и других. К действующему главе государства у Плохого персональное требование: Владимир Зеленский должен опубликовать в Сети видео со следующим заявлением-приказом: «Фильм „Земляне“ 2005 года смотреть всем». Этот американский документальный фильм вписывается в «концепцию» Плохого о необходимости свободы, только речь идёт о пагубности одомашнивания животных.

Как видно, у Плохого в голове — набор мыслей, которые лишь формально связаны между собой. Психологам, а возможно, и психиатрам, предстоит незавидная работа, если, конечно, его оставят в живых. А уже сейчас определённые выводы из этой чрезвычайной ситуации должны сделать на Банковой, где располагается офис президента Украины.

Каким бы нелепым ни был «антисистемщик» Плохой, ему, судя по заявлениям полиции, удалось раздобыть автомат, гранаты и мину, которую он заложил где-то вне маршрутки. Возмущает и то, что преступник из автобуса имеет выход в Интернет и связь в районе захвата не блокирована. Продолжают функционировать и его аккаунты в соцсетях, которые он ведёт в режиме реального времени и пополняет на глазах число своих подписчиков. Ситуация может иметь одно объяснение: ряд украинских ресурсов уже вовсю раскручивают версию о том, что Плохой каким-то образом связан с Россией, поскольку среди его читателей много жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Не исключено, что власти Украины, вовремя не заметившие экстремизм в соцсетях, попытаются отвести внимание от своего промаха к любимым мишеням — Кремлю и российским спецслужбам.