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В ДНР обвинили ВСУ в осаде роддома в Мариуполе

Тероборона ДНР: ВСУ держат в осаде мариупольский роддом, где находятся около ста человек
17:38, 30 марта 2022
В ДНР обвинили ВСУ в осаде роддома в Мариуполе Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В штабе территориальной обороны ДНР обвинили украинских военных в удержании в осаде мариупольского родильного дома № 2. По данным теробороны, в роддоме находятся порядка 100 человек, среди которых 37 детей. Там добавили, что пять из 37 детей — новорожденные.

Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города,подчеркнули представители штаба в Telegram-канале.

В Народной милиции ДНР неоднократно обвиняли украинских военных в обстреле роддома. По словам представителей НМ, врачи вынуждены принимать роды в подвалах при свечах, а после прятать новорожденных.

Накануне в Донецке в результате ночного обстрела в жилой девятиэтажный дом по улице Пинтера попал украинский снаряд. Два человека погибли после обрушения кровли здания, ещё четверо пострадали. По предварительным данным МЧС ДНР, которые приводит Штаб территориальной обороны ДНР, из дома были эвакуированы 29 человек, включая двоих детей, один полуторагодовалый ребёнок госпитализирован. Штаб также заявил об обстреле Кировского района Донецка 10 снарядами калибра 122 мм.

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